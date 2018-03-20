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Какая явка была на президентских выборах в Ярославле?
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Какая явка была на президентских выборах в Ярославле? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сколько человек проголосовало?
Мэрия Ярославля подвела итоги выборов 2018 в инфографике.
Действующий президент Владимир Путин набрал 71% голосов. Второй результат у кандидата от партии КПРФ — Павла Грудинина — 12.61%. Третий результат показал Владимир Жириновский, набравший 6.88% голосов. За Ксению Собчак проголосовало 3.15% ярославцев, за Григория Явлинского — 2.58%, за Бориса Титова — 1.26%, меньше 1% — за Сергея Бабурина (0.83%), за Максима Сурайкина (0.68%).
Самым активными в Ярославле стали Кировский и Заволжский районы, где явка составила 66.11% и 63.62% процента соответственно.
АиФ: последние новости
В Ярославской области результат Владимира Путина превысил 70% Губернатор Ярославской области проголосовал за «сильную Россию» Ярославец сделал предложение члену избирательной комиссии
 Ещё 2 источника 
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