Какая явка была на президентских выборах в Ярославле? 

Сколько человек проголосовало?
Мэрия Ярославля подвела итоги выборов 2018 в инфографике.
Действующий президент Владимир Путин набрал 71% голосов. Второй результат у кандидата от партии КПРФ — Павла Грудинина — 12.61%. Третий результат показал Владимир Жириновский, набравший 6.88% голосов. За Ксению Собчак проголосовало 3.15% ярославцев, за Григория Явлинского — 2.58%, за Бориса Титова — 1.26%, меньше 1% — за Сергея Бабурина (0.83%), за Максима Сурайкина (0.68%).
Самым активными в Ярославле стали Кировский и Заволжский районы, где явка составила 66.11% и 63.62% процента соответственно.