Ещё
Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: dp.ru
Выборы в России стали гораздо прозрачнее, на нынешних президентских выборах зафиксировано гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих, заявила кандидат в президенты Ксения Собчак на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
"Мы тоже сейчас следим за тем, как все это проходит. Пока я могу сказать совершенно точно: нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах", — заявила Ксения Собчак, которую цитирует ТАСС.
"По стране, я сейчас боюсь говорить какую-то статистику, но из того, что у нас приходит из реальных нарушений, зафиксированных наблюдателями, их меньше", — добавила кандидат.
Российская Газета: последние новости
Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани Путин поблагодарил сторонников за доверие и надежду В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве133
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина261
Путин получил первое поздравление с победой на выборах25
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован34
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение