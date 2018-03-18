Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах

Выборы в России стали гораздо прозрачнее, на нынешних президентских выборах зафиксировано гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих, заявила кандидат в президенты Ксения Собчак на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

"Мы тоже сейчас следим за тем, как все это проходит. Пока я могу сказать совершенно точно: нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах", — заявила Ксения Собчак, которую цитирует ТАСС

"По стране, я сейчас боюсь говорить какую-то статистику, но из того, что у нас приходит из реальных нарушений, зафиксированных наблюдателями, их меньше", — добавила кандидат.