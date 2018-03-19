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Поддержка В. Путина в Москве возросла на 50% по сравнению с предыдущими выборами
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Поддержка В. Путина в Москве возросла на 50% по сравнению с предыдущими выборами 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Согласно данным табло в Мосгоризбиркоме, проценты между кандидатами в Москве распределились следующим образом: В. Путин — 70,88%, Павел Грудинин — 12,47%, Владимир Жириновский — 4,7%, Ксения Собчак — 4,08%, Григорий Явлинский — 3,17%, Борис Титов — 1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%, Максим Сурайкин — 0,72%.
В. Горбунов отметил, что итоговая явка по городу выше, чем явка в 2012 г. «Если говорить в абсолютных цифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени 4 млн 524 тыс. 71 человек. Это на 300 тыс. примерно больше, чем было в 2012 г.», — отметил В. Горбунов.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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