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Более 80% жалоб в ОП РФ на нарушения в ходе выборов не подтвердились
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Более 80% жалоб в ОП РФ на нарушения в ходе выборов не подтвердились 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: РАПСИ
Более 80% сообщений о нарушениях на выборах, поступивших в ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования, не подтвердились, сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
«Ситуационный центр совершил 4951 звонок, с нашими общественными наблюдателями (проведено) более тысячи телефонных разговоров, на сайт было 80 обращений и 74 на горячую линию, 10 сообщений — на мессенджеры. Продолжают нам сообщать о нарушениях… отрабатываем все сообщения, и большая часть — более 80% — это сообщения фактически ложные, как сейчас говорят, фейковые», — сказал Фадеев журналистам.
По его словам, в целом «ситуация более-менее нормальная», если не считать двух «жестких эпизодов» со вбросом бюллетеней в подмосковных Люберцах и Приморском крае.
«Пока не видно тех нарушений, которые могли бы повлиять хоть как-то, хоть в минимальной степени на результаты выборов», — добавил секретарь ОП РФ.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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