Глава Московского бюро по правам человека: избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона 

Башкирское спутниковое телевидение: последние новости

Явка на выборы Президента России в Башкортостане достаточно высокая

Все кандидаты на пост президента России проголосовали

В ЦИК Башкортостана рассказали о том, как будет идти подсчет голосов избирателей