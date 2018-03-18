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Глава Московского бюро по правам человека: избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона
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Глава Московского бюро по правам человека: избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона 

Башкирское спутниковое телевидение 5 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В Башкортостане серьезных жалоб или обращений по поводу проведения выборов Президента России зафиксировано не было. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод.
«Показатели по республике хорошие. По моим данным, еще в дневное время явка избирателей перевалила 50 процентов, — констатировал он. — По поводу инцидента, связанного с тем, что один наблюдатель в вашем регионе представлял сразу несколько кандидатов, то это несущественно и никак не влияет на ход голосования, на искажение его результатов. В целом, избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона», цитирует Александра Брода агентство «Башинформ».
Фото: Интернет
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