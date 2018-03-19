Аграмунт: Победа Путина должна стать началом новой эры сотрудничества на планете 

Москва, 19 марта. Победа российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в России должна ознаменовать начало новой эпохи согласия и понимания на всей планете Земля, провозгласил экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Аграмунт был на президентских выборах наблюдателем по приглашению российской Думы.
В качестве наблюдателя на выборах, подчеркнул Аграмунт, он «никаких проблем не наблюдал».
«Могу сегодня только поздравить вновь избранного президента, — объявил испанский наблюдатель. — Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Атмосфера была спокойна, благостная, люди голосовали с энтузиазмом».
«Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами», — отметил экс-глава ПАСЕ.
Напомним, по данным обработки более чем 99,8% избирательных бюллетеней Владимир Путин уверенно лидирует на президентских выборах с результатом более 76,6% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин, который объявил выборы «нечестными». Остальные кандидаты не преодолели 10-процентного барьера.
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