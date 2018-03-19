Ещё
Районы-лидеры и аутсайдеры по явке на выборы Президента РФ названы в области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Районы-лидеры и аутсайдеры по явке на выборы Президента РФ названы в области 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«По области, если сравнивать по отдельным районам, в лидерах оказался Кочковский район, где явка составила 74,9%, — сообщила Ольга Благо. — На втором месте Здвинский район с явкой 73,76%. На третьем — Краснозерский район — 72,4%».
Интересный факт рассказали в ТИК Кочковского района. В селе Красная Сибирь на избирательном участке 512 проголосовало 97,58% от всех избирателей. Только 18 человек по уважительным причинам не пришли на избирательные участки. Пожалуй, такой явки и старожилы не припомнят.
Наименьшая явка, по данным Избирательной комиссии Новосибирской области, была зарегистрирована в городе Обь — 57,89%, а также в Мошковском и Чулымском районах — 58,46% и 58,41%, соответственно.
«Явка на территории Новосибирской области составила 1 304 738 человек, или 60,41% — на мой взгляд, явка достойная», — сказала Ольга Благо. Она напомнила журналистам, что окончательные итоги выборов будут подведены завтра на заседании Избирательной комиссии Новосибирской области.
«Можно уже говорить, что явка избирателей на территории Новосибирской области в целом состоялась, по сравнению со средним уровнем по стране, явка в регионе достаточно высокая — она составила около 60,5%, — сказал во время брифинга 19 марта Андрей Травников. — Результат по активности избирателей в муниципалитетах разный. Я обратил на это внимание наших коллег, руководителей администраций, председателей Советов депутатов. Накануне дня голосования я обращался к коллегам, руководителям, что таким важным событием, которое проходит раз в 6 лет — всеобщие выборы Президента РФ — необходимо воспользоваться для того, чтобы объединить людей на территориях, сплотить их для дальнейшего решения общих задач. То, с каким результатом по явке отдельные муниципалитеты завершили день голосования, конечно же, является индикатором не только уровня поддержки того или иного кандидата, но и способности руководителей объединить вокруг себя людей. Безусловно, по результатам в разных сельских и городских территориях, я думаю, следует сделать вывод».
Добавим, на 15% голосов больше за Владимира Путина отдали жители Новосибирской области на выборах Президента РФ-2018, чем в 2012 году. В других регионах СФО аналогичная ситуация — значительный рост доверия к действующему Президенту.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Итоги выборов Президента РФ-2018 в СФО: Путин прибавил Андрей Травников призвал жителей области участвовать в выборах Президента РФ Более 5 тысяч новосибирцев приняли участие в праздновании 4-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина462
«Перестаньте нас оскорблять»150
Германия нашла замену российскому газу555
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение