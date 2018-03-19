Районы-лидеры и аутсайдеры по явке на выборы Президента РФ названы в области

«По области, если сравнивать по отдельным районам, в лидерах оказался Кочковский район, где явка составила 74,9%, — сообщила Ольга Благо. — На втором месте Здвинский район с явкой 73,76%. На третьем — Краснозерский район — 72,4%».

Интересный факт рассказали в ТИК Кочковского района. В селе Красная Сибирь на избирательном участке 512 проголосовало 97,58% от всех избирателей. Только 18 человек по уважительным причинам не пришли на избирательные участки. Пожалуй, такой явки и старожилы не припомнят.

Наименьшая явка, по данным Избирательной комиссии Новосибирской области, была зарегистрирована в городе Обь — 57,89%, а также в Мошковском и Чулымском районах — 58,46% и 58,41%, соответственно.

«Явка на территории Новосибирской области составила 1 304 738 человек, или 60,41% — на мой взгляд, явка достойная», — сказала Ольга Благо. Она напомнила журналистам, что окончательные итоги выборов будут подведены завтра на заседании Избирательной комиссии Новосибирской области.

«Можно уже говорить, что явка избирателей на территории Новосибирской области в целом состоялась, по сравнению со средним уровнем по стране, явка в регионе достаточно высокая — она составила около 60,5%, — сказал во время брифинга 19 марта Андрей Травников . — Результат по активности избирателей в муниципалитетах разный. Я обратил на это внимание наших коллег, руководителей администраций, председателей Советов депутатов. Накануне дня голосования я обращался к коллегам, руководителям, что таким важным событием, которое проходит раз в 6 лет — всеобщие выборы Президента РФ — необходимо воспользоваться для того, чтобы объединить людей на территориях, сплотить их для дальнейшего решения общих задач. То, с каким результатом по явке отдельные муниципалитеты завершили день голосования, конечно же, является индикатором не только уровня поддержки того или иного кандидата, но и способности руководителей объединить вокруг себя людей. Безусловно, по результатам в разных сельских и городских территориях, я думаю, следует сделать вывод».