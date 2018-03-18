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ЦИК сообщил о возможной ликвидации 23 партий
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ЦИК сообщил о возможной ликвидации 23 партий 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двадцать три политические партии в России могут быть ликвидированы в следующем году как не принимающие участие в выборах, заявил член ЦИК Евгений Шевченко.
Шевченко назвал текущий год рубежом для целого ряда политических партий, которые были зарегистрированы в 2012 году.
"Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии", — сообщил Шевченко в информцентре ЦИК.
"Мы проанализировали эти 43 партии, которые действовали на конец 2012 года, и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии", — отметил Шевченко.
Он отметил, что если эти партии не будут участвовать в выборах в течение этого года, они будут ликвидированы в первом квартале 2019 года как не участвующие в выборах.
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