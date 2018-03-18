В автобусах и метро Москвы заметили ажиотаж

Пассажиропоток в наземном общественном транспорте Москвы и в метро 18 марта вырос на 30 процентов по сравнению с обычным воскресным днем. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного департамента транспорта.

«По состоянию на 18:00 сегодня перевезено 5,6 миллиона пассажиров в метро и наземном городском транспорте», — говорится в сообщении.

18 марта проходят выборы президента России. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что в столице открылось более 3,6 тысячи избирательных участков, они работают с 8:00 до 20:00.

Кроме того, в Москве в воскресенье проводится крупнейшая за всю историю ярмарка. Торговые шале и детские спектакли работают на 1,5 тысячах участков.