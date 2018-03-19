Эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Великобританию, чтобы провести работу на месте инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, сообщает Dailystar со ссылкой на источник.

Ранее пресс-служба МИД Великобритании сообщила, что эксперты организации приедут в Великобританию в понедельник, чтобы исследовать пробы отравляющего вещества, действию которого подвергся Скрипаль. Планируется, что группа специалистов организации встретится с представителями лаборатории министерства обороны Великобритании, а также полиции. По информации МИД, пробы будут направлены в отобранные ОЗХО международные лаборатории. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет «минимум две недели».

Экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».