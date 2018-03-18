В Совфеде сравнили препятствование при голосовании за рубежом с вмешательством в дела России 

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов прокомментировал ситуацию с созданием помех во время голосования россиян на выборах президента за рубежом. «Воспрепятствование россиянам при голосовании за рубежом нужно рассматривать как попытки вмешательства извне в дела России. Подобные факты как в США, так и на Украине нужно фиксировать», — цитирует РИА Новости Климова.
Ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что во время досрочного голосования на выборах президента России в США были зафиксированы случаи провокаций.
В Киеве 18 марта полиция не пускала к зданию российского посольства.