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Совфед готовит заявление по нарушению избирательных прав россиян на Украине
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Совфед готовит заявление по нарушению избирательных прав россиян на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Совфед готовит заявление в связи с препятствием со стороны украинских властей в отношении россиян, пожелавших проголосовать на выборах президента России, заявил в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
"На комитете мы обсудим вопрос о подготовке проекта заявления в связи с препятствованием со стороны украинских властей гражданам РФ принять участие в голосовании", — сказал сенатор.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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