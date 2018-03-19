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Косачев: СФ готовит заявление по недопуску россиян к голосованию на Украине
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Косачев: СФ готовит заявление по недопуску россиян к голосованию на Украине 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Совет Федерации готовит заявление в связи с ситуацией на Украине, где в день выборов президента России граждане не были допущены на участки в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.
"Поскольку ситуация развернулась только вчера, мы сейчас готовим соответствующий текст", — сказал он и добавил, что заявление Совфеда готовится «в связи с препятствованием властями Украины гражданам РФ, которые на территории этой страны были готовы проголосовать, реализовать это свое конституционное право».
Ближайшее заседание Совета Федерации состоится 21 марта.
Напомним, в воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, на участки пропускали только дипломатов и членов их семей. Обладатели общегражданских паспортов не смогли принять участия в голосовании. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что по парламентской линии готовятся обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие международные организации.
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