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Скотланд-Ярд рассматривает новую версию отравления Скрипаля — СМИ
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Скотланд-Ярд рассматривает новую версию отравления Скрипаля — СМИ 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее британский премьер Тереза Мэй утверждала, что Скрипаль и его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим газом с кодовым названием «Новичок».
Скотланд-Ярд предполагает, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен не газом, как считалось ранее, а ядовитым порошком. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванный источник.
По данным телеканала, в настоящее время следствие рассматривает версию, что Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в машине, которое попало в автомобиль через вентиляционные отверстия, при этом вещество было порошкообразной формы.
Между тем 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление Сергея Скрипаля якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок», не предоставив при этом никаких доказательств своих слов.
Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.
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