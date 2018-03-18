Минобороны рассказало о явке в 98% среди военнослужащих 

Явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала на выборах президента, по предварительным данным, составила более 98%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Николая Панкова.
«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%», — уточнил заместитель министра.
Согласно информации на интерактивном экране в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По данным ЦИК на 18.30 мск, явка по всей России — 57,74%.