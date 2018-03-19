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Зюганов и Грудинин признали безоговорочную победу Путина
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Зюганов и Грудинин признали безоговорочную победу Путина 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как он заявил сегодня, 19 марта, на итоговой пресс-конференции, «Путин и его команда хорошо провели предвыборную кампанию», передает корреспондент «ФедералПресс».
«За Путина проголосовало большинство. Он провел со своей командой полную кампанию», — заявил Геннадий Зюганов. Безоговорочную победу Путина признал и его оппонент, кандидат от КПРФ, занявший второе место Павел Грудинин.
«Я абсолютно убежден, что президент победил. Но то, что сделали чиновники, позволяет говорить о том, что выборы были грязные», — заявил Грудинин. Добавим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов также отметил, что в прошедших выборах «участвовали еще две партии — партия административного произвола и партия ЦИКовского криминала».
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