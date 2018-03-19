Зюганов и Грудинин признали безоговорочную победу Путина

Как он заявил сегодня, 19 марта, на итоговой пресс-конференции, «Путин и его команда хорошо провели предвыборную кампанию», передает корреспондент «ФедералПресс»

«Я абсолютно убежден, что президент победил. Но то, что сделали чиновники, позволяет говорить о том, что выборы были грязные», — заявил Грудинин. Добавим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов также отметил, что в прошедших выборах «участвовали еще две партии — партия административного произвола и партия ЦИКовского криминала».