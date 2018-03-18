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В посольстве в Лондоне проголосовали 2 тысячи человек
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В российском посольстве в Лондоне проголосовали около двух тысяч человек 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне активно участвуют в выборах президента РФ в посольстве России в Лондоне, к 18.00 мск проголосовали уже 2,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства.
"По состоянию на 15.00 (18.00 мск) проголосовало уже около 2,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, у здания посольства растянулась большая очередь.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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