Выборы в России прошли по новым стандартам открытости

Президентские выборы-2018 в России задали новую планку в открытости и честности, говорят многочисленные эксперты и международные наблюдатели. Огромную роль в этом успехе сыграли усилия Центризбиркома . Распространяемая в Сети информация о нарушениях по большей части оказалась фейковой, а инцидентов, которые бы повлияли на итоговый результат, не было.

Прошедшие в воскресенье президентские выборы, на которых с огромным отрывом от соперников побеждает действующий глава государства Владимир Путин (с результатом в 75% голосов), соответствовали мировым демократическим стандартам. Именно к такому выводу пришли международные наблюдатели, которых на этот раз приехало около полутора тысяч.

Главная заслуга в проведении выборов на столь высоком уровне в усилиях Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Как отмечали эксперты, была проделала огромная работа по информированию избирателей. В городах, например, появились заметные красные таблички с указанием маршрута к ближайшим участкам, накануне выборов на мобильные телефоны приходили оповещения.

Кроме этого ЦИК вычистил избирательные списки от «мертвых душ», которых насчиталось около 3 млн Был расширен институт наблюдателей, право следить за ходом голосования получили члены общественных палат. Любой желающий мог следить за происходящим на участках с помощью трансляций в интернете. Их посмотрели около 1,5 млн россиян, о чем сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров . Во время пиковой нагрузки одновременных просмотров было около 200 тыс.

Также были облегчены возможности для тех, кто находился в день голосования в чужом для себя регионе. Специально для них была разработана программа «Мобильный избиратель». В итоге услугой воспользовалось более 5 млн человек, что тоже отразилось на явке.

Серьезных нарушений как таковых не было. Выборы запомнятся лишь огромным количеством фейковых новостей про нарушения. Анализируя «Карту нарушений» движения «Голос», журналисты заметили на ней жалобы избирателей, идентичные сообщениям от 2012 года. Так, агентство «Ura.Ru» обнаружило десятки совпадений.

Например, в воскресенье в 10:30 утра на карте появилось сообщение «В г. Березовский избирательный участок №1148, расположенный по адресу ул. Красных Героев, 1а, отказался от выезда к старой бабушке для голосования на дому по адресу ул. Исакова, 24-49. Члены комиссии аргументировали тем, что у них очень много избирателей на участке». Аналогичное сообщение было размешено на этой же карте 4 марта 2012 года в 14:21.

»То, что на карте «Голоса» были обнаружены старые сообщения с выборов 2012 года — неудивительно, так как мы за сегодня получили огромное количество фейковых, недостоверных сообщений о выборах, которые не подтверждаются нашими наблюдателями. Где-то речь идет о ситуации, которой никогда не было, где-то мы видим видео, выложенное 17 марта, где-то фото несуществующего избирательного участка. Мы получили сообщения о несуществующих вбросах, подвозе избирателей, каруселях, неработающих камерах и др. Вообще большой вопрос, а были ли эти нарушения на выборах в 2012 году, или тогда тоже были взяты откуда-то еще?» — отметила федеральный координатор «Национальный общественный мониторинг», сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова. Другой самоповтор обнаружился в Екатеринбурге . На карте отмечен УИК №1746 на улице Павлодарская, 40, где якобы «рядом с фамилиями граждан, которые не проголосовали, стоят „галочки“, проставленные карандашом. Точно такое же нарушение на том же участке якобы фиксировалось и 4 марта 2012 года. Повторы также выявлены в Саратовской, Ленинградской, Московской, Кемеровской, Белгородской, Амурской, Волгоградской, Ростовской и других областях и республиках.

«Наш мониторинговый штаб уполномоченного по правам человека по мере возможности старался проверять каждый сигнал, который поступал, — подтвердила омбудсмен. — Но в большинстве случаев — я бы сказала, практически во всех, что мы проверяли, — информация не подтвердилась». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова , выступая в воскресенье в информационном центре ЦИК, тоже заявила, что информация «Голоса» о нарушениях практически ни в одном случае не подтвердилась.

По ее мнению, «очень важно общественности получать объективную информацию о каждом нарушении и реакции на него».

«Голосование прошло очень чисто… Нарушений, которые бы повлияли на итоговый результат — мы таких не видим. Мы не видим нигде массовых нарушений», — сказал Борисов РИА «Новости», добавив, что группа не отметила каких-либо инцидентов, «связанных с нарушением избирательных прав граждан». Об отсутствии нарушений сообщили и в мониторинговой группе президентского совета по правам человека (СПЧ). Как заявил сопредседатель группы Игорь Борисов , сигналы о нарушениях на выборах, которые могли бы повлечь отмену результатов голосования, не поступало.

Прозрачность выборов подкреплась возможностью следить за происходящим на избирательных участках благодаря онлайн-трансляциям.

«Это хороший знак, потому что парламентские выборы в 2016 году показали драматическое падение по сравнению с парламентскими выборами 2011 года. И то, что в президентских выборах участие больше — это знак того, что политика людям по-прежнему интересна, и они готовы отдавать голоса за тех политиков, которых они поддерживают», — сказал Кузнецов ТАСС. Многие эксперты с удивлением отметили высокую явку. По мнению главы экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеба Кузнецова , представленная Центризбиркомом явка «выше, чем ожидалась, и выше, чем была на прошлых президентских выборах 2012 года».

«Владимир Путин — безусловный лидер. Он набрал больше, чем в 2012 году, что означает, что так называемое путинское большинство не только не распалось на какие-то другие политические группы, но консолидировалось», — заключил Кузнецов. Эксперт отметил, что осте явки стоит сопровождался и ростом голосов, отданных за Путина. По его словам, людей, поддерживающих Путина, стало больше, что отражает правильность его политики.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД , Кузнецов особо отметил, что Путин никогда не терял авторитета в глазах такого общественного слоя, как молодежь, а также жители двух столиц — и «выборы показали, что доверие у людей по-прежнему высокое». «Доверие в двух столицах — Москве Санкт-Петербурге — у него всегда было. Спекуляции вокруг этой темы запускались специально. На самом деле ничего такого не было. Доверие к главе государства всегда было высокое», — заверил Кузнецов, комментируя заявления оппозиции о том, что в Москве и Петербурге якобы снизился уровень поддержки Путина.

Впрочем, даже в кругах радикальной оппозиции признали честный характер прошедшей избирательной гонки. Так, кандидат в президенты Ксения Собчак признала, что власти страны сделали выборы более прозрачными, чем те, на которых она была наблюдателем.

Напомним, явка на выборы на 18.00 мск составила 60%, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.