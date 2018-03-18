МВД готово возбудить два уголовных дела из 642 сообщений о нарушениях на выборах 

Материалы о ситуациях с нарушениями выборов на двух избирательных участках — в Приморье и подмосковных Люберцах — будут переданы для возбуждения уголовных дел. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.
Он отметил, что с начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел. «По итогам предыдущих выборов президента в 2012 году всего было возбуждено 23 уголовных дела», — сказал Александр Горовой. По данным МВД, зарегистрировано более 3000 сообщений, которые так или иначе затрагивают вопросы предвыборной кампании — возбуждено более 700 производств для оценки этих сообщений.
«За сегодняшний день в территориальные подразделения МВД поступило 642 сообщения. По двум фактам — в Приморье и Люберцах — мы передаём материалы для возбуждения уголовного дела», — сообщил Александр Горовой.
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