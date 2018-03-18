ЦИК остановит счетчик явки на выборах в 19:00 мск

ЦИК остановит счетчик явки на выборах президента в 19:00 мск

"Счетчик наш будет показывать до 19:00 мск", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. Центризбирком России остановит счетчик явки избирателей на выборах президента в 19:00 мск, это будут данные, актуальные на 18:00 мск. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На 19 часов мы покажем то, что сняли на 18:00 мск по всей России . Следующая явка будет только протокольная", — добавил член ЦИК Валерий Крюков

В настоящее время ЦИК демонстрирует в информцентре явку на текущий момент, она составляет 56,01%.