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ЦИК остановит счетчик явки на выборах в 19:00 мск
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ЦИК остановит счетчик явки на выборах президента в 19:00 мск 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Центризбирком России остановит счетчик явки избирателей на выборах президента в 19:00 мск, это будут данные, актуальные на 18:00 мск. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Счетчик наш будет показывать до 19:00 мск", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
"На 19 часов мы покажем то, что сняли на 18:00 мск по всей России. Следующая явка будет только протокольная", — добавил член ЦИК Валерий Крюков.
В настоящее время ЦИК демонстрирует в информцентре явку на текущий момент, она составляет 56,01%.
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