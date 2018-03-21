В ГД предупредили об ответе на возможные санкции США из-за «дела Скрипаля»

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают собственных мер, направленных против России, после решения Великобритании выслать ряд российских дипломатов по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"США не исключают мер в отношении России? Мы тоже не исключаем ответных мер в отношении США… Это ("дело Скрипаля" — ред.) действительно используется как манипуляция в международных отношениях, но я считаю, что мы должны принимать только ответные меры, и они будут достаточно адекватными", — заявил Толстой.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.