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США готовят новые санкции против России из-за дела Скрипаля
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США готовят новые санкции против России из-за дела Скрипаля 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Правительство США рассматривает нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы. Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома. По его словам, ограничения связаны с отравлением в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания в парке на скамейке в Солсбери. Официальный Лондон без проведения какого-либо расследования заявил, что их отравили с помощью химического оружия российского происхождения. Никаких доказательств до сих пор не представлено. Как заявили сегодня в нашем МИД, Россия расценивает нападение на бывшего офицера ГРУ Скрипаля как теракт против российских граждан на территории Великобритании.
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