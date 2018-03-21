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Источник объяснил, почему ЕС не будет обсуждать новые антироссийские санкции по делу Скрипаля
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Источник объяснил, почему ЕС не будет обсуждать новые антироссийские санкции по делу Скрипаля 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Европейском союзе (ЕС) не планируют обсуждать новые антироссийские санкции, но намерены занять единую позицию по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине.
"Я не могу предсказать, о чем пойдет речь в этой политической дискуссии, но я не считаю, что между сегодняшним и завтрашним днем появятся новые факты, которые убедят тех или других выступать сразу за санкции. Не думаю, что это станет центральной темой дискуссии", — заявил источник.
По его словам, Совет ЕС займет единую позицию по вопросу, которую немецкий канцлер Ангела Меркель уже изложила британскому премьер-министру Терезе Мэй в двустороннем разговоре.
Ранее в Европейском союзе выразили солидарность с Великобританией по делу Скрипаля.
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