Источник объяснил, почему ЕС не будет обсуждать новые антироссийские санкции по делу Скрипаля

Европейском союзе (ЕС) не планируют обсуждать новые антироссийские санкции, но намерены занять единую позицию по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине.

"Я не могу предсказать, о чем пойдет речь в этой политической дискуссии, но я не считаю, что между сегодняшним и завтрашним днем появятся новые факты, которые убедят тех или других выступать сразу за санкции. Не думаю, что это станет центральной темой дискуссии", — заявил источник.