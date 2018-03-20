Госдума доработает заявление в ответ на политику Лондона в отношении РФ 

Проект заявления Госдумы относительно антироссийской политики Великобритании уже готов, однако его пока не будут представлять на рассмотрение депутатов ГД, поскольку документ будет дорабатываться.
Об этом заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
«Если расследование (дела Скрипаля — ред.) будет идти, с нашей точки зрения, с перекосом, и участие России в расследовании будет носить номинальный характер, или его не будет вовсе, тогда тот проект, который подготовлен в комитете, будет доработан и представлен на рассмотрение совета Государственной думы», — сказал он.
Во вторник российские дипломаты и их семьи покинули посольство РФ в Лондоне. Это является одним из требований британского правительства, которое обвиняет Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В ответ на это Россия вышлет 23 британских дипломата. Также будет закрыто генконсульсвто Великобритании в Петербурге и прекращена деятельность Британского совета.