Ещё
СМИ: Скрипаль мог быть отравлен через вентиляционную систему автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Скрипаль мог быть отравлен через вентиляционную систему автомобиля 

RT на русском 6 часов назад
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен через вентиляционную систему своего автомобиля. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.
Отмечается, что в настоящее время у полицейских уже есть чёткая картина того, что произошло в день отравления.
По данным телеканала, отравляющее вещество было порошкообразной формы.
Ранее стало известно, что результаты исследования вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могут быть предоставлены не ранее чем через две недели.
RT на русском: последние новости
Владимир Путин принял участие в голосовании Путин выступает в предвыборном штабе по итогам президентских выборов ЦИК: Путин набирает 73,84% голосов после обработки 36% протоколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве89
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1779
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение