СМИ: Скрипаль мог быть отравлен через вентиляционную систему автомобиля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен через вентиляционную систему своего автомобиля. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время у полицейских уже есть чёткая картина того, что произошло в день отравления.

По данным телеканала, отравляющее вещество было порошкообразной формы.

Ранее стало известно, что результаты исследования вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могут быть предоставлены не ранее чем через две недели.