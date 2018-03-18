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Эксперты удивлены рекордной явкой на выборах
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Эксперты удивлены рекордной явкой на выборах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Никогда в истории современных выборов не было столь беспрецедентно высокой явки. По моим прогнозам, цифра будет равняться 67-68%», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, подводя итоги завершившейся кампании по выборам президента России. За неделю до голосования эксперты предрекали явку лишь в 64%.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает результаты завершившихся президентских выборов ожидаемыми, однако его сильно удивила явка, которая может составить около 67 процентов. На президентских выборах в 2012 году явка составила чуть более 65%.
«Никогда в истории современных выборов не было столь беспрецедентно высокой явки. По моим прогнозам, цифра будет равняться 67-68%», — считает Мартынов.
По его словам, КПРФ с Павлом Грудининым проиграла. Кандидат от коммунистов не наберет в итоге больше 15%. «Он не политик, он больше бизнесмен», — сказал эксперт.
А в сравнении Ксении Собчак и Грудинина «получается удивительная вещь».
«Еще каких-то три месяца назад Ксения Собчак имела огромный антирейтинг, а к Грудинину относились очень серьезно и в принципе положительно — все же новое лицо, директор успешного совхоза и так далее. Но в ходе дебатов положительный рейтинг Собчак стремительно вырос, а вот позитивный рейтинг Грудинина резко упал. Причем на ровном месте», — считает Мартынов.
По его оценке, у Собчак есть шансы быть хорошим политиком, но сейчас сложно говорить о том, «использует она их или раскидает».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что по итогам обработки 25,03% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 72,53%. Нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.
Как писала в понедельник газета ВЗГЛЯД, явка на выборах президента России 18 марта ожидалась в пределах 64%, полагали эксперты из ФоРГО.
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