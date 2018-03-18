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В ГД пообещали ответить на провокации на выборах президента России в США
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В ГД пообещали ответить на провокации на выборах президента России в США 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМАЛЧИВАТЬ БЕСЦЕРЕМОННЫЕ ПРОВОКАЦИИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В США, МОСКВА ЗАТРЕБУЕТ ОБЪЯСНЕНИЙ — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ГД
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