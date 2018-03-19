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Результаты Путина на выборах назвали рекордом
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В ЦИК результаты Путина на выборах в 2018 году назвали рекордными 

РИА Новости 2 часа назад
Результаты Владимира Путина на выборах президента, которые прошли 18 марта, являются рекордными по сравнению с предыдущими кампаниями, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
По данным ЦИК, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Что касается кандидата-победителя, мы видим сейчас Владимира Владимировича Путина — 56 206 514 голосов, это тоже абсолютный рекорд за его последние несколько выборов президента РФ", — сказал Булаев.
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