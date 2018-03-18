В Пскове на выборах президента работают наблюдатели из Ирана и Ливана 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Иностранные наблюдатели из Ирана и Ливана работают в день выборов президента РФ в Пскове, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
"По приглашению ЦИК аккредитованы в качестве иностранных наблюдателей Изанлу Хассан Абдолали из Ирана и Имад Ризк из Ливана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, наблюдатели посещают избирательные участки на территории Пскова и Псковской области.
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