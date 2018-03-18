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Андрей Зайцев оценил уровень проведения выборов на Кубани
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Андрей Зайцев оценил уровень проведения выборов на Кубани 

АиФ-Кубань 8 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Председатель Совета при главе администрации Краснодарского края, член ОП РФ и Краснодарского края, член Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами Андрей Зайцев оценил проведение президентских выборов в регионе.
«В крае третий год работает Объединенный штаб общественного наблюдения на выборах, в который вошли представители институтов гражданского общества, — отметил Андрей Зайцев. — У нас работает мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ».
«Таким образом, мы обеспечиваем контроль не только на муниципальном уровне, где присутствуют свыше пяти с половиной тысяч наблюдателей от общественности на всех избирательных участках. Сегодня работают региональные штабы, в которые входят и коллеги из Москвы», — уточнил он.
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