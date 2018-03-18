Андрей Зайцев оценил уровень проведения выборов на Кубани

«В крае третий год работает Объединенный штаб общественного наблюдения на выборах, в который вошли представители институтов гражданского общества, — отметил Андрей Зайцев. — У нас работает мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ».