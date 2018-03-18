Андрей Зайцев оценил уровень проведения выборов на Кубани 

Председатель Совета при главе администрации Краснодарского края, член ОП РФ и Краснодарского края, член Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами Андрей Зайцев оценил проведение президентских выборов в регионе.
«В крае третий год работает Объединенный штаб общественного наблюдения на выборах, в который вошли представители институтов гражданского общества, — отметил Андрей Зайцев. — У нас работает мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ».
«Таким образом, мы обеспечиваем контроль не только на муниципальном уровне, где присутствуют свыше пяти с половиной тысяч наблюдателей от общественности на всех избирательных участках. Сегодня работают региональные штабы, в которые входят и коллеги из Москвы», — уточнил он.