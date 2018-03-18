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На выборах президента РФ в Подмосковье работали несколько групп правозащитников
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На выборах президента РФ в Подмосковье работали несколько групп правозащитников 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Кроме членов Общественных палат в качестве общественных наблюдателей на избирательных участках в Подмосковье находилось несколько групп правозащитников, сообщила журналистам в воскресенье председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.
«В Московской области помимо нашей мониторинговой группы, нашей группы федерального и областного совета по правам человека, работало еще несколько групп правозащитников, в частности, представители федерального СПЧ работали сегодня в Красногорском районе, Мытищах, Балашихе», — сказала Юденич.
Она уточнила, что в этом году впервые в качестве официальных наблюдателей приняли участие члены общественных палат.
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