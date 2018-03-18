В Вильнюсе наблюдатели пожаловались на Киркорова

"В течение минут 10 было заблокировано голосование на участке в Вильнюсе. Одна урна была фактически заблокирована Филиппом Киркоровым и журналистами. Избиратели просили в это время обеспечить проход к урне и кабинкам. Мы обратились к председателю комиссии с просьбой обеспечить порядок на участке. После комиссии и наблюдателям удалось переместить пресс-конференцию в соседний зал", — сказал РИА Новости Воронков.

Представители общественного наблюдения выразили надежду на то, что «комиссия сделает определенные выводы, и в будущем, зная заранее о приезде известных личностей, их будут инспектировать о том, что голосование — это приоритет».

После того, как Филипп Киркоров дал несколько комментариев журналистам в зале для голосования посольства, пресс-конференция была перемещена в соседний зал и не препятствовала работе избирательной комиссии.

По данным наблюдателей, на 16.00 (17.00 мск) в посольстве России в Вильнюсе проголосовали 1368 человек.