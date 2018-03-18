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В Вильнюсе наблюдатели пожаловались на Киркорова
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В Вильнюсе наблюдатели пожаловались на Киркорова 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 18 мар — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров в ходе голосования на выборах президента России в посольстве РФ в Литве временно заблокировал подход избирателей к урнам, сообщил РИА Новости наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков.
"В течение минут 10 было заблокировано голосование на участке в Вильнюсе. Одна урна была фактически заблокирована Филиппом Киркоровым и журналистами. Избиратели просили в это время обеспечить проход к урне и кабинкам. Мы обратились к председателю комиссии с просьбой обеспечить порядок на участке. После комиссии и наблюдателям удалось переместить пресс-конференцию в соседний зал", — сказал РИА Новости Воронков.
Представители общественного наблюдения выразили надежду на то, что «комиссия сделает определенные выводы, и в будущем, зная заранее о приезде известных личностей, их будут инспектировать о том, что голосование — это приоритет».
После того, как Филипп Киркоров дал несколько комментариев журналистам в зале для голосования посольства, пресс-конференция была перемещена в соседний зал и не препятствовала работе избирательной комиссии.
По данным наблюдателей, на 16.00 (17.00 мск) в посольстве России в Вильнюсе проголосовали 1368 человек.
В Литве в выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. Избирательные участки в воскресенье открыты с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре «Драугисте» в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе «Сантарвес» в городе Шяуляй.
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