Член ЦИК РФ сообщил, что явка на выборах президента РФ будет не менее 59,97%

Антон Лопатин. МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18:00 мск составляет 59,97%, меньше быть она уже не может. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы», сообщил ТАСС курирующий работу системы член ЦИК "Согласно данным ГАС «Выборы», по состоянию на 18:00 мск явка составляет 59,97%", — сказал он, уточнив, что измениться в меньшую сторону явка не может. Избирательные участки закрылись уже во всех регионах России , кроме Калининградской области . Там голосование завершится в 21:00 мск.