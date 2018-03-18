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Член ЦИК РФ сообщил, что явка на выборах президента РФ будет не менее 59,97%
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Член ЦИК РФ сообщил, что явка на выборах президента РФ будет не менее 59,97% 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18:00 мск составляет 59,97%, меньше быть она уже не может. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы», сообщил ТАСС курирующий работу системы член ЦИК Антон Лопатин.
"Согласно данным ГАС «Выборы», по состоянию на 18:00 мск явка составляет 59,97%", — сказал он, уточнив, что измениться в меньшую сторону явка не может.
Избирательные участки закрылись уже во всех регионах России, кроме Калининградской области. Там голосование завершится в 21:00 мск.
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