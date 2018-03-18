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Желающие проголосовать в Хельсинки россияне выстроились в большие очереди
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Желающие проголосовать в Хельсинки россияне выстроились в большие очереди 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Выборы президента России вызвали огромный ажиотаж на зарубежных участках в Финляндии, сообщает посольство РФ в Хельсинки на свой странице в Facebook.
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