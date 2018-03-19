Мосгоризбирком: Более 7 тыс. избирателей проголосовали в аэропортах и вокзалах столицы

Более 7 тыс. человек в день выборов президента голосовали на территории аэропортов и вокзалов Москвы . Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов. «На вокзалах и аэропортах порядка 7,5 тыс. человек. В СИЗО порядка 4 тыс. избирателей приняли участие в голосовании», — сказал Ю. Ермолов. Также ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что итоговое количество избирателей в Москве, проголосовавших вне избирательных участков, составило почти 173 тыс. человек. Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.