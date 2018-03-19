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Мосгоризбирком: Более 7 тыс. избирателей проголосовали в аэропортах и вокзалах столицы
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Мосгоризбирком: Более 7 тыс. избирателей проголосовали в аэропортах и вокзалах столицы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИАМО
Более 7 тыс. человек в день выборов президента голосовали на территории аэропортов и вокзалов Москвы. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
«На вокзалах и аэропортах порядка 7,5 тыс. человек. В СИЗО порядка 4 тыс. избирателей приняли участие в голосовании», — сказал Ю. Ермолов.
Также ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что итоговое количество избирателей в Москве, проголосовавших вне избирательных участков, составило почти 173 тыс. человек.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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