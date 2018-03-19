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Высокая явка на выборах президента стала ответом на агрессивную кампанию Запада против России
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Высокая явка на выборах президента стала ответом на агрессивную кампанию Запада против России 

ФБА «Экономика сегодня» 46 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Агрессивная антироссийская кампания Запада, развязанная перед выборами с новой силой, дала обратный эффект. Он выразился в мобилизации и сплочении избирателей, осознавших, что от их голоса зависит будущее страны. Именно поэтому на выборах президента 18 марта стоило ждать высокой явки, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Причины высокой явки на выборах
Как свидетельствовали различные социологические выкладки, большинство россиян планировало принять участие в голосовании на выборах президента 18 марта. Причем последние несколько месяцев опросы социологов фиксировали рост желающих принять участие в голосовании. По мнению экспертов, все это говорит о развитии институтов гражданского общества и понимании значимости выборов для будущего нашей страны.
«О росте явки на выборах свидетельствовали и проводимые различными структурами социологические опросы, и экспертные ожидания, и в целом настроения избирателей, с которыми мы общались в различных регионах. Ключевую роль здесь сыграло осознание избирателями значимости предстоящего голосования.
И вот, даже по данным ЦИК к полуночи 19 марта, всероссийская явка избирателей на выборы президента России уже составила более 60%. «Все-таки президентские выборы традиционно считаются самыми важными в России, так как президент в соответствии с Конституцией является высшим должностным лицом. Участвуя в голосовании, мы делаем политический выбор, который определит будущее нашей страны на шесть лет вперед. Люди осознают ответственность своего выбора, и это осознание является основным фактором, влияющим на рост явки», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Активная избирательная кампания
В свою очередь политолог Армен Гаспарян отмечает, что политическая конкуренция в последние годы в России значительно возросла. Владимир Шаповалов соглашается с этим утверждением, обращая внимание на достаточно интенсивную избирательную кампанию, которая привлекла внимание россиян.
«Мнение некоторых экспертов о том, что эти выборы окажутся скучными, поскольку результат якобы предопределен, оказалось неактуальным. Во-первых, мы услышали от кандидатов достаточно интересные идеи и программы, которые вызвали серьезные дискуссии в обществе. А во-вторых, в числе кандидатов в президенты появились новые лица, что стало одним из важных факторов в деле привлечения интереса к голосованию. Другими словами российский избиратель все активнее вовлекается в процесс принятия решения о будущем страны.
Еще одним фактором в пользу высокой явки, как это ни странно, стала агрессивная кампания против России. Она была развернута как со стороны наших западных партнеров, так и со стороны определенной части российской внесистемной оппозиции. Но на выходе антироссийская кампания дала обратный эффект. Попытки повлиять на результаты выборов путем вброса разного рода фейковой информации и прямых обвинений РФ в тех или иных преступлениях нашли отклик избирателей. Все это выразилось в мобилизации и сплочении избирателей, осознавших, что от их голоса зависит будущее страны», — резюмирует Владимир Шаповалов.
Значение президентских выборов
Ранее собственным мнением о том, почему 18 марта стоит посетить избирательные участки, с нами поделились ведущие политики, общественные деятели, спортсмены и актеры. Например, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Виктор Климов назвал участие в выборах «нашим маленьким вкладом в развитие государства». По его мнению, отказываться от участия в них как минимум безответственно, а призывы к бойкоту и вовсе стоит рассматривать как провокацию.
С ним согласился и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, считающий, что каждый уважающий себя гражданин нашей страны должен прийти на избирательные участки, чтобы заявить о собственном мнении, поддержать своего кандидата. По мнению вице-президента Федерации синхронного плавания России Татьяны Покровской, президентские выборы сегодня имеют отношение даже не к политике, а скорее к истории, будущему нашей страны — через участие в голосовании мы показываем всему миру, что хотим процветания нашей стране.
Выборы должны пройти максимально чисто, честно и с высокой явкой, чтобы ни у кого не только внутри нашей страны, но и за рубежом не осталось сомнений о выборе россиян, добавляет народный артист России кинорежиссер Александр Панкратов-Черный.
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