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Глава ФАДН Баринов проголосовал на выборах президента
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Глава ФАДН Баринов проголосовал на выборах президента 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России проголосовал в воскресенье в Москве на выборах президента.
Баринов пришел на один из участков на западе Москвы вместе с дочерью. По его словам, 18 марта — особенный день, не только для него и его семьи, но и всей России.
"Я пришёл на участок с дочерью, в хорошем настроении, потому что мне не сложно делать выбор: я голосую за единую, экономически развитую и мощную Россию! Уверен, что сегодня, также как и мы, на участки придут миллионы наших граждан, которые хотят участвовать и участвуют в судьбе своей страны, которым не безразлично их собственное будущее. И вообще сегодня модно иметь активную гражданскую позицию. Каждый голос важен!" — заявил глава ФАДН и пожелал всем россиянам хорошего настроения.
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