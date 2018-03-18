Глава ФАДН Баринов проголосовал на выборах президента 

"Я пришёл на участок с дочерью, в хорошем настроении, потому что мне не сложно делать выбор: я голосую за единую, экономически развитую и мощную Россию! Уверен, что сегодня, также как и мы, на участки придут миллионы наших граждан, которые хотят участвовать и участвуют в судьбе своей страны, которым не безразлично их собственное будущее. И вообще сегодня модно иметь активную гражданскую позицию. Каждый голос важен!" — заявил глава ФАДН и пожелал всем россиянам хорошего настроения.

Баринов пришел на один из участков на западе Москвы вместе с дочерью. По его словам, 18 марта — особенный день, не только для него и его семьи, но и всей России.