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Члены СПЧ при президенте РФ положительно оценили избирательные участки в Подмосковье
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Члены СПЧ при президенте РФ положительно оценили избирательные участки в Подмосковье 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
У членов совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека остались положительные впечатления после посещения избирательных участков в Подмосковье, сообщил журналистам в воскресенье председатель совета Михаил Федотов.
«Побывали в Селятине, Наро-Фоминске, посетили 16 УИК, впечатления положительные, есть замечания, но в первую очередь в адрес кандидатов», — сказал Федотов.
Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе отметил, что сам день голосования прошел вполне успешно.
«ЦИК в этом году со своей работой справился хорошо», — добавил Сванидзе.
Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.
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