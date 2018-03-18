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«Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души!»
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«Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души!» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента во время гастролей в Литве, на участке, открытом при российском посольстве в Вильнюсе.
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