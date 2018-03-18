Южные регионы России отчитались о промежуточной явке

На юге страны к 15:00 голосование избирателей на выборах президента России набрало высокую активность.

Так, в Волгоградской области на этот час проголосовали 40,28 процента избирателей. Лидером стал Жирновский район — 59,75 процента.

— Основная цель нашего визита — увидеть, как развивается избирательный процесс в Волгоградской области. Сегодня нахожусь здесь второй раз, шесть лет назад я также был на выборах президента России. Все проходит нормально, у меня нет никаких замечаний. Выборный процесс развивается в соответствии с международными стандартами, — сказал международный наблюдатель из Сербии Йован Палалич.

Ингушетии на избирательные участки пришли 57, 5 процентов, это 126 тысяч 704 жителей республики. Здесь проголосовал старейший житель страны 122-летний Аппаз Илиев , запись о котором сделана в книге рекордов России

Ростовской области явка к этому времени составила 45,1 процента. Согласно последним данным донского избиркома, проголосовали уже 1,4 миллиона жителей региона.

Астраханской области избирательные участки посетили 43,45 процента от общего числа избирателей, то есть больше 319 тысяч человек.

Дагестане уже проголосовали более половины избирателей — 53,06 процента. Наиболее высокая явка зафиксирована в Докузпаринском (81,79 процента), Магарамкентском (80,21 процента) и Хасавюртовском (70,02 процента) районах.

Калмыкии свою волю выразили 52,33 процента, это105580 человек.