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Большинство немцев выступили за сближение с Россией
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Большинство немцев выступили за сближение с Россией 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях двух стран, большинство немцев выступает за курс на сближение Германии с Россией. О такой тенденции сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу издания институтом социологических исследований Civey.
58 процентов немцев высказались за сближение. Лишь 26 процентов респондентов хотят, чтобы Германия дистанцировалась от России. 14 процентов немцев в целом удовлетворены нынешним политическим курсом и желают, чтобы он остался прежним.
Политическое сближение с Россией поддерживается, прежде всего, сторонниками партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая считается дружественной к российскому президенту Владимиру Путину. Среди них за сближение высказался 81%, именно представители этой партии недавно посещали Крым. Сторонники Левой партии и Свободной демократической партии Германии также в большинстве высказались за сближение с Москвой. Такого мнения придерживается 72% и 62% соответственно. 44% представителей Зелёной партии в большинстве высказались против сближения. 39% выступили за сближение. В свою очередь, 49% сторонников ХДС/ХДС и 47% сторонников Социал-демократической партии выступают за сближение.
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Жители восточной Германии настроены на сближение с Россией в большей степени (72%), чем жители запада страны.
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