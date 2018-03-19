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Более 4 тыс. человек проголосовали в аэропортах Московского авиаузла
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Более 4 тыс. человек проголосовали в аэропортах Московского авиаузла 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число граждан России, проголосовавших на избирательных участках в аэропортах Московского авиаузла превысило 4 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.
"1639 проголосовало в Домодедово, в Шереметьево — 2301, Жуковский — около 100", — сказала она.
Выборы президента России прошли 18 марта, в них приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
После обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. По предварительным данным ЦИК, явка составила 67,49%.
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