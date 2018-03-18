Российский посол в Литве рассказал о работе по информированию избирателей

"На президентских выборах активность избирателей всегда более высокая, как в РФ, так и за рубежом. Мы провели беспрецедентную работу по информированию избирателей. Отмечу, что мы привозим на избирательные участки голосующих из 12 городов", — сказал Удальцов.

По его словам, явка повышена на всех избирательных участках в пяти городах Литвы. «Можно сказать рекордная явка», — подчеркнул он.

В Литве в выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. Избирательные участки в воскресенье открыты с 08.00 до 20.00 (09.00 — 21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, Генеральном консульстве РФ в Клайпеде , культурном центре «Драугисте» в городе Висагинас , гостинице Park Inn в Каунасе , школе «Сантарвес» в городе Шяуляй

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