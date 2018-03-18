Ещё
Зюганов отметил высокую степень явки на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов отметил, что явка на выборах президента выше, чем обычно 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ и глава штаба кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Геннадий Зюганов заявил, что явка на выборах 18 марта выше, чем обычно, но в ряде регионов зафиксированы нарушения.
"Сейчас мы внимательно отслеживаем ход выборов по всей стране. Явка выше, чем обычно, за исключением нескольких регионов. Активность довольно высокая на местах. Но в целом ряде регионов зафиксированы нарушения. Заходите на наш сайт, у нас есть все: и видеосъемка нарушений, и попытки выбросов, массовых вбросов бюллетеней на участках, допустим, в той же Башкирии… на Дальнем Востоке. Мы максимально обобщим все результаты, наш штаб вечером сегодня подведёт все итоги", — заявил Зюганов журналистам в воскресенье.
По его словам, КПРФ подала более 80 жалоб на освещение избирательной кампании.
"Я не исключаю, что наш штаб, подводя предварительные итоги, официально обратится в прокуратуру с предложением рассмотреть в уголовном порядке нарушения тех, которые организовывали эти провокации", — заявил политик.
В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Путин назвал свой результат на президентских выборах "очень достойным" По данным ЦИК, Явлинский набирает 0,8% голосов после обработки 35%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве105
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина248
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1787
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение