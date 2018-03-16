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ЦИК ответил на отказ МВД Украины пускать россиян в диппредставительства 18 марта
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ЦИК ответил на отказ МВД Украины пускать россиян в диппредставительства 18 марта 

Ведомости 16 марта 2018
Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил о том, что ЦИК активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины, передает ТАСС.
«Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, отвечающими за безопасность граждан России, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях», — пояснил он.
По его словам, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН в случае недопуска россиян в посольство и консульства для участия в президентских выборах 18 марта.
По его словам, если российские граждане на территории Украины не будут допущены в здания дипломатических представительств, то Россия может обратиться для защиты прав граждан в Европейский суд по правам человека и даже в международный суд ООН.
«Структуры ОБСЕ — и технические, и людские — получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование», — сказал Лихачев, отметив, что представители ОБСЕ не могут повлиять на ситуацию. Их обязанность — зафиксировать факт нарушений.
Лихачев напомнил, что некоторые радикальные украинские организации ранее заявили о планах препятствовать голосованию россиян на территории Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 16 марта, что россиян не будут допускать в российские дипломатические представительства для участия в выборах президента России.
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