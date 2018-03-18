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Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России
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Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России 

RT на русском 8 часов назад
Чеченский лидер Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента Российской Федерации. Глава Чечни проголосовал на избирательном участке, расположенном на территории школы, в которой учились он и его отец.
RT на русском: последние новости
Владимир Путин принял участие в голосовании Путин выступает в предвыборном штабе по итогам президентских выборов ЦИК: Путин набирает 73,84% голосов после обработки 36% протоколов
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