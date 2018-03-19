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Леноблизбирком объявил результаты выборов президента РФ в регионе
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Леноблизбирком объявил результаты выборов президента РФ в регионе 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Леноблизбирком подвёл итоги голосования на выборах президента, которые прошли 18 марта. Согласно итоговым данным, наиболее активные избиратели оказались в Волховском районе, а хуже всего голосовали в Сланцевском. Победил, как и в других регионах страны, Владимир Путин.
Как уже ранее сообщал ivbg.ru, явка на выборы президента РФ в Ленобласти составила 66,89%. При этом наибольшая явка наблюдалась в Волосовском (74,23%) и Бокситогорском районах (72,13%). Районом с наименее активными избирателями оказался Сланцевский (58,97%).
По словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, вне помещения для голосования проголосовали 64 тысячи 370 избирателей (4,83%), а недействительными признаны 10 тысяч 539 бюллетеней (1,18%).
Итоги голосования на участках Ленинградской области следующие:
Владимир Путин — 79,01% (703 тысячи 423 избирателя),
Павел Грудинин — 8,82% (78 тысяч 545 избирателей),
Владимир Жириновский — 5,44% (48 тысяч 465 избирателей),
Ксения Собчак — 2,1% (18 тысяч 715 избирателей),
Григорий Явлинский — 1,2% (10 тысяч 719 избирателей),
Борис Титов — 0,91% избирателей (8 тысяч 129 избирателей),
Сергей Бабурин — 0,69% (6 тысяч 136 избирателей),
Максим Сурайкин — 0,64% (5 тысяч 655 избирателей).
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