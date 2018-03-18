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Общественный наблюдатель Евгений Бобров отметил благоприятную атмосферу в работе избирательных участков Подмосковья
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Общественный наблюдатель Евгений Бобров отметил благоприятную атмосферу в работе избирательных участков Подмосковья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров заявил, что в Московской области голосование на выборах президента РФ прошло успешно. Об этом сообщил корреспондент «360».
Вместе с тем Бобров добавил, что приятно удивил высокий процент явки избирателей.
Из всех наблюдателей, которых мы сегодня видели, были наблюдатели от Путина и от Общественной палаты. Одного встретили от «Яблока», одного от коммунистов и одного от «Партии Роста» — все, больше никого не было. В сумме
где-то  95% были от действующего президента и от Общественной палаты. Куда делись остальные, я даже не понимаю,
— Евгений Бобров.
Он также отметил, что наблюдатели от Общественной палаты были активны и проявили себя с лучшей стороны.
Бобров также оценил работы на избирательных участках в Подмосковье, отметив при этом, что никакой суеты при голосовании не было.
Мы ездили и не столько выявляли нарушения, потому что нарушения если и были, то в основном формальные, сколько оценивали атмосферу — насколько скованы или нервозны наблюдатели, члены избирательных комиссии, насколько взвешенно приходит делать свой выбор население, и в целом остались очень довольны. Никакой скованности, никакой суеты, ничего нет. Приятно удивила явка — большой достаточно процент. Может быть, к этому и погода стимулировала, и может вообще сознательности больше. Вообще, конечно, хотелось, чтобы последнего было больше у населения, что сегодня как раз мы и увидели,
— Евгений Бобров.
Вместе с тем, в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказали о том, что система видеонаблюдения за процессом голосования на всех избирательных участках отработала в штатном режиме.
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