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Наблюдатель из Армении не зафиксировала нарушений
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Наблюдатель из Армении не зафиксировала нарушений в Екатеринбурге 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента международных отношений молодежного крыла Республиканской партии Армении Лилит Бегларян, наблюдающая за выборами президента РФ в Екатеринбурге, сообщила, что не зафиксировала нарушений в ходе голосования на избирательных участках, которые она посетила.
"Пока что все хорошо. Мы были на двух участках — №1414 и, если не ошибаюсь, №1242. Все нормально было. На втором участке председатель участка объяснил нам протокол. Во всех участках была информация о кандидатах, были представители полиции, во втором участке был представитель МЧС. Но в то время, когда мы были на участках, никаких нарушений не было", — сказала Бегларян РИА Новости.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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