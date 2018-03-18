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Общественный транспорт Москвы перевез уже более 3 млн пассажиров в день выборов президента
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Общественный транспорт Москвы перевез уже более 3 млн пассажиров в день выборов президента 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
В день выборов президента России Московский метрополитен и наземный транспорт столицы перевезли уже более 3 миллионов пассажиров, что больше, чем в обычное воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
«По состоянию на 14:00 на сегодня перевезено 3,33 миллиона пассажиров в метро и наземном транспорте, что существенно выше обычного воскресенья», — говорится в сообщении.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.
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